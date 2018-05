Bundeswehr im Baltikum: Maas bekennt sich zu Nato-Einsatz im Baltikum

PalangaAußenminister Heiko Maas hat versprochen, dass die Bundeswehr sich weiter am Nato-Einsatz im Baltikum zur Abschreckung Russlands beteiligen wird. „Eine Aufstockung (...) ist allerdings kein Thema für uns“, sagte er am Freitag nach einem Treffen mit seinen Kollegen aus Litauen, Estland und Lettland im litauischen Badeort Palanga an der Ostsee.