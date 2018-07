Bundeswehr: Kampf an der Heimatfront – Deutsche Soldaten ringen um Akzeptanz im eigenen Land

BerlinWer hierzulande mit Soldaten über ihren Status in der Gesellschaft spricht, der hört schnell wiederkehrende Klagen. In den USA bekämen Uniformierte auf der Straße Schulterklopfer und in den Bars Drinks spendiert, heißt es dann häufig. In Deutschland ziehe man die Uniform außerhalb der Kaserne lieber aus, weil man keine Lust habe, in der Bahn angepöbelt zu werden. Man werde höchstens einmal öffentlich beklatscht, wenn man Sandsäcke in der Heimat schleppe.