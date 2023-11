Bundeswehr „Kriegstüchtig“ – ja, was denn sonst?

Die Massaker der Hamas in Israel schockten, weckten Mitgefühl und verstärkten dieses Gefühl der subjektiven Bedrohung noch, trafen sie doch Menschen, die ihren friedlichen Alltag lebten wie alle im Westen, völlig unvorbereitet. Selbst die israelische Armee brauchte am Feiertag viele Stunden, bis sie die Lage einigermaßen unter Kontrolle hatte. Mancher fragt sich jetzt, wie lange das wohl in Deutschland gedauert hätte – wo die Bedrohungslage natürlich eine ganz andere ist. Dahinter steckt das Unbehagen, dass wir in Sachen Verteidigung „mehr oder weniger blank“ dastehen, wie es der Inspekteur des Heeres im Februar 2022 formulierte.