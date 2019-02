Bundeswehr Lasst die Gorch Fock untergehen

Es ist ein bekanntes Muster: Umso größer die Kosten oder Verluste für ein Lieblingsprojekt werden, desto verkrampfter will man daran festhalten. Die bisher eingesetzten Mittel und Mühen sollen schließlich nicht völlig vergebens gewesen sein. Also setzt man noch mehr ein, in der Hoffnung, dass es sich am Ende doch lohnt. Tut es aber meist eben nicht. Vor allem, wenn die Nutznießer der Investition merken, dass es offenbar keine wirklichen roten Linien für die Zahlungsanweiser gibt.