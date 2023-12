„Die Lage in Mali war immer gefährlich”, sagte Pistorius. Mehr als 200 Blauhelm-Soldaten seien bei dem Einsatz ums Leben gekommen. Darunter waren auch zwei deutsche Piloten. Sie starben, als ihr Kampfhubschrauber vom Typ Tiger in Mali abstürzte. Zudem wurden bei einem Selbstmordanschlag 2021 insgesamt 12 deutsche Soldaten verwundet. Über die Jahre waren nach Bundeswehr-Angaben insgesamt rund 20.000 deutsche Blauhelme in dem UN-Einsatz.