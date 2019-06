Bundeswehr: Nach Eurofighter-Absturz: Flugbetrieb in Laage vorerst ausgesetzt

Die Verletzungen des Überlebenden wurden als nicht lebensgefährlich beschrieben. Er war am Dienstag in gesundheitlich stabiler Lage in einem Rostocker Krankenhaus. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte ein Presseoffizier des Geschwaders 73 „Steinhoff“. Der Pilot war von Rettungsmannschaften lebend aus einem Baum geborgen worden. Beide Piloten hatten sich per Schleudersitz aus ihren Maschinen katapultieren können.