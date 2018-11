Bundeswehr Scholz bereit zur Aufstockung von Verteidigungs-Budget

Die Ausschuss-Vorlage aus dem Finanzministerium sieht vor, dass der Verteidigungsetat gegenüber dem ursprünglichen Etatentwurf der Regierung 2019 um rund 323 Millionen Euro aufgestockt wird. Zudem sollen ab 2020 rund 5,7 Milliarden Euro für große Rüstungsprojekte bereitgestellt werden. Zuerst berichtet hatte über diese Pläne das „Handelsblatt“. Erste Kritik an den Plänen äußerte bereits der Grünen-Politiker Tobias Lindner, der vor der Gefahr eines „haushaltspolitischen Täuschmanövers“ warnte. Die dafür nötigen Kürzungen an anderer Stelle würden bewusst unklar und unpräzise gelassen, kritisierte Lindner am Dienstag in Berlin. Weil die Bundeswehr es nicht schaffe, konkret zu planen, setze sie nun auf Instrumente, die die Kontrolle des Parlaments über diesen Etat weiter verwässerten. „Das lehnen wir ab und werden wir nicht mittragen“, sagte Lindner. „Mit einem über 40 Milliarden schweren Etat sehen wir die Bundeswehr schon jetzt als mehr als gut ausgestattet und lehnen weitere Erhöhungen der Verteidigungsausgaben ab.“