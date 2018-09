Bundeswehr SPD bleibt bei Nein zu Syrien-Einsatz

BerlinDie SPD bleibt bei ihrem kategorischen Nein zu einer deutschen Beteiligung an einem militärischen Vergeltungsschlag des Westens in Syrien im Falle eines Giftgaseinsatzes in der Region Idlib. „Ein nicht durchdachtes und völkerrechtswidriges einseitiges Vorgehen des amerikanischen Präsidenten, das auch noch innenpolitisch motiviert ist, das können wir nicht so einfach durchwinken“, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Nils Schmid am Montag in der ARD.