Wo der Bundesrechnungshof unwirtschaftliches Verhalten kritisiert

Der Bundesrechnungshof hat am Dienstag mit neuen Vorwürfen das teils unwirtschaftliche Verhalten der Bundesregierung bei einigen Projekten und Ausgaben deutlich gemacht. In den aktuellen Prüfergebnissen des Bundesrechnungshofs als Ergänzung zum Jahresbericht 2017 lesen sich einige Beispiele, in denen die Bundesverwaltung den Empfehlungen des Rechnungshofs nicht gefolgt ist und damit weiterhin nach Meinung des Rechnungshofes weiterhin Geld zum Fenster rausgeschmissen hat.

Bild: imago