Bundeswehr: Verteidigungsministerium schließt Kostensteigerung bei Transport-Helikopter nicht aus

Das Verteidigungsministerium hält Kostensteigerungen beim Kauf der Chinook-Transporthubschrauber von Boeing nicht für ausgeschlossen. In einem Brief an den Verteidigungsausschuss, der Reuters am Mittwoch vorlag, werden die Inflation, der inzwischen deutlich ungünstigere Wechselkurs des Dollar zum Euro sowie Lieferengpässe als Gründe genannt.