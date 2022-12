Bundeswehr Wehrbeauftragte will Fahrplan für Munitionsbeschaffung

04. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Eberhard Zorn (l), Generalinspekteur der Bundeswehr, Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (M) und Wehrbeauftragte Eva Högl. Bild: Bild: dpa

Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högl, hat für die nächsten Jahre einen festen Fahrplan für die Neubeschaffung von Munition in einem zweistelligen Milliardenbetrag gefordert. Es sei nachvollziehbar, dass die Industrie verbindliche Zusagen verlange, wenn sie jetzt Produktionskapazitäten hochfahren solle, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir brauchen jetzt einen Fahrplan, ein abgestimmtes Vorgehen mit verbindlichen Vereinbarungen mit der Rüstungsindustrie, wann welche Munition, wo, in welchem Zeitraum produziert werden kann. Das ist jetzt der Auftrag, am besten europäisch abgestimmt.”