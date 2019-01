 Bundeswehr: Wehrbeauftragter Bartels kritisiert zivile Lufttransporte in Afghanistan

BerlinDer Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, hat einen ausufernden Transport deutscher Soldaten mit zivilen Hubschraubern in Afghanistan kritisiert. „Das ist nicht ideal. Deutschland sollte in der Lage sein, seine Soldatinnen und Soldaten sowohl selbst in die Einsätze zu fliegen als auch in den Einsätzen zu transportieren – am Boden wie in der Luft“, sagte Bartels der Deutschen Presse-Agentur.