Bundeswehr Wehrdienst für Ausländer? Militäranalyst skeptisch

Zuvor hatte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) offen für Bundeswehrsoldaten ohne deutschen Pass gezeigt: „Wir wären nicht die ersten Streitkräfte in Europa, die das tun würden“, sagte er dem „Tagesspiegel“. Dabei bezog er sich ausdrücklich auf Menschen, die schon länger in Deutschland leben, aber noch keinen deutschen Pass besitzen. Gressel sieht in diesem Personenkreis ebenfalls Potenzial, auch mit Blick auf die Erfahrungen in der Ukraine.