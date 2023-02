Bundeswehr: Wehrpflicht? Die Generation Z leistet schon genug!

Die Menschen der Generation Z sind es, die in den vergangenen drei Jahren am heftigsten unter den Krisen gelitten haben. Ihre Jahrgänge waren es, die wegen der Pandemie keinen Abiball hatten, die ohne ausreichende Betreuung von ihrem Kinderzimmer aus Unterricht bekamen und in Städten studierten, in denen sie monatelang vor dem Bildschirm saßen und keinen einzigen Kommilitonen trafen. Sie haben zurückgesteckt, um Ältere und Kranke zu schützen.