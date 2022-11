Bundeswehretat „Unsere Wehrhaftigkeit darf nicht in amerikanische Hände fallen“

Das alles lasse sich jedoch verhindern, wenn der Haushaltsausschuss die Milliarden für die US-Flieger an Bedingungen knüpft. Dabei gehe es nicht um einen Anteil an den Patenten, sondern um gesicherte Nutzungsrechte vor allem an den Daten aus dem Betrieb bis hin zur Möglichkeiten, Fehler im Betrieb eigenständig untersuchen zu können, sagt Diehl-Aufsichtsrat Walle. Wichtig ist aus seiner Sicht, die Teilhabe anders als geplant bereits in der ersten „Letter of Agreement (LOA) genannten ersten Einigung zu regeln. Sie soll etwa bei der F-35 möglichst noch in diesem Jahr unterzeichnet werden, nachdem das Parlament den Kauf in der 50 Kalenderwoche offiziell gebilligt hat. Zwar plane die Bundesregierung, die Auflagen in einem zweiten Zusatzvertrag nachzuholen, erklärt Walle weiter, „dann haben Sie ihre Verhandlungsposition aber bereits massiv verschlechtert.“



