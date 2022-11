Bundeswehretat: „Unsere Wehrhaftigkeit darf nicht in amerikanische Hände fallen“

Im „US-Kaufrausch“, wie manche die Shoppingtour nennen, haben die Verantwortlichen aus Sicht der Branche nicht lange über die Details und die Folgen nachgedacht. „Andere Länder verbinden Aufträge an ausländische Unternehmen mit detaillierten Bedingungen wie eine Wertschöpfung im eigenen Land oder die Geräte im Einsatz gemäß der eigenen Bedürfnisse nutzen zu können“, so ein Rüstungsmanager. „Und wir wollen nur einen Geldkoffer in die USA schicken.“ Mit möglicherweise ebenso fatalen Folgen wie die Abhängigkeit von Russland bei der Energie oder Rohstoffen und Halbleitern von China. Man dürfe die deutsche „Wehrhaftigkeit in den kommenden 30-50 Jahren nicht völlig in die Hände der Amerikaner geben“, warnt jetzt auch Martin Kroell, geschäftsführender Gesellschafter der für seine Panzer- und Schleudersitze bekannten Mittelständlers Autoflug aus Rellingen bei Hamburg. Das zu verhindern liege nun in der Hand des Haushaltsausschusses.