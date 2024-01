Bundeswehrkonzept der CDU „Wer will schon Gebirgsjäger werden und am Ende auf einer Fregatte aufwachen“

WirtschaftsWoche: Frau Strack-Zimmermann, der Bundeswehr fehlt es an Personal. Die CDU-Verteidigungspolitikerinnen Kerstin Vieregge und Serap Güler stellen jetzt in einem Konzeptpapier Ideen vor, wie vor allem junge Menschen für die Bundeswehr gewonnen werden können. Was lief in den letzten Jahren falsch?

Marie-Agnes Strack-Zimmermann: Es ist erfreulich, dass sich Abgeordnete der CDU/CSU Fraktion konstruktiv darüber Gedanken machen und nicht gegen alles und jeden in diesen herausfordernden Zeiten opponieren. Das ist deshalb schon begrüßenswert, weil das Verteidigungsministerium 16 Jahre lang in der Verantwortung der CDU war und der Anspruch der damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen die „Trendwende Personal“ auf den Weg zu bringen, nicht annähernd umgesetzt worden ist. Die Ministerin hat die Zahl von 203.000 Soldatinnen und Soldaten als Maßstab für den zukünftigen Personalumfang der Bundeswehr zur Zielmarke erklärt. Dabei hätte neben der Anzahl und der Qualifizierung der Soldaten und Soldatinnen auch die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr eine zentrale Rolle spielen müssen: Bekommt eine Person, die sich entscheidet zur Bundeswehr zu gehen, auch die Ausstattung, die zwingend erforderlich ist, um diesen ja nicht ganz gewöhnlichen Beruf zu erfüllen? Das betrifft die persönliche Ausstattung genauso wie das militärische Gerät, in welcher Teilstreitkraft auch immer der Soldat eingesetzt wird. Es geht also nicht nur darum die Aufgabe der Lage angepasst zu erfüllen, sondern um das Handwerkszeug, mit dem die Soldatinnen und Soldaten ausgerüstet sind. Die Ausrüstung war bisher eben nicht so, wie sie hätte sein müssen, so dass manch Bewerber wieder Abstand von dem Soldatenberuf genommen hat. Einsatzbereitschaft ist die Voraussetzung für Attraktivität.