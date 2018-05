Bundeswehrtagung Deutschland enttäuscht als Vertragspartner

Kommentar von Elisabeth Niejahr 14. Mai 2018

Bundeskanzlerin Angela Merkel schreitet eine Ehrenformation der Bundeswehr ab.

FDP-Chef Lindner tut, was Angela Merkel versäumt: Er redet über Deutschlands Rolle in der Welt. Die ist längst nicht so vorbildlich, wie man hierzulande gerne glauben möchte.