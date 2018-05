Bundeswehrtagung in Berlin: Merkel vergleicht Syrien-Konflikt mit Dreißigjährigem Krieg

Der Westfälische Frieden sei damals „auch nicht in zwei Monaten“ ausgehandelt worden, sagte die CDU-Vorsitzende. „Das waren lange Jahre, wo manche Parteien nie miteinander gesprochen haben, auch wenn sie an einem Ort in Münster waren.“ Aus dem damaligen Friedensprozess könne man auch heute noch viel für die Lösung von Konflikten lernen.