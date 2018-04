EU und USA sollten keinen Handelskrieg riskieren

Die EU und die USA sollten nach Ansicht von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ungeachtet des jüngsten Showdowns in Zollfragen keinen Handelskrieg riskieren. Das gelte unabhängig davon, ob US-Präsident Donald Trump am Dienstag die Ausnahmen von Strafzöllen für EU-Hersteller von Aluminium und Stahl verlängere oder nicht, sagte Altmaier am Sonntagabend in der ARD. Am Ende könnten sonst höhere Zollschranken zulasten der Unternehmen und der Verbraucher stehen.