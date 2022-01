Bundeswirtschaftsminister Habecks Klimaschutz: Eine Zumutung für alle

Demütig und angesichts der Faktenlage ohne großen Spielraum – so präsentierte sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bei seinem ersten großen Auftritt in der neuen Ministerrolle. Sie verlangt vor allem, die Deutschen von der Notwendigkeit und den Mühen des Klimaschutzes zu überzeugen. Ihnen zu vermitteln, dass alle betroffen sind – und vieles teurer werden wird, wenn Deutschland aus dem fossilen Zeitalter aus – und in die klimaneutrale Ära umsteigt, in der nur noch so viel Treibhausgase erzeugt werden wie gleichzeitig neutralisiert werden können.