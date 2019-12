Bundeswirtschaftsminister Steuer-Gewerkschaft: Altmaier fällt Finanzämtern bei Bonpflicht in den Rücken

„Der Wirtschaftsminister mischt sich in eine Sache ein, für die er überhaupt nicht zuständig ist“, sagte Eigenthaler. „Zuständig ist das Finanzressort. Es geht darum, Steuerbetrug zu verhindern. Warum Peter Altmaier seinem Kabinettskollegen Olaf Scholz jetzt so in die Parade fährt, erschließt sich mir nicht. Die große Koalition hat die neuen Vorschriften 2016 gemeinsam beschlossen.“