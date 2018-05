Bundeswirtschaftsministerium: Ökostrom-Privilegien sollen bleiben

Die Bundesregierung will den Vorrang für Strom aus erneuerbaren Energien bei der Einspeisung ins Leitungsnetz nicht abschaffen. Das sei keinesfalls geplant, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Freitag in Berlin. Hintergrund ist eine Studie im Auftrag des Ministeriums, in der Möglichkeiten untersucht werden, die Überlastung der Netze in zu mindern. Ob und wie die Ergebnisse in einen Gesetzentwurf mündeten, sei offen, sagte der Sprecher.