Burn-Out: Patienten warten immer noch viel zu lange auf ihre Psychotherapie

„Wer wie der neue Gesundheitsminister Jens Spahn den Erfolg seiner Amtszeit an den Wartezeiten messen will, kann in der Psychotherapie gleich loslegen“, kommentierte die Gesundheitsexpertin der Grünen, Maria Klein-Schmeinck, die Ergebnisse. Die Gesundheitsexpertin sieht den Minister in der Pflicht, vor allem dem gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) Beine zu machen.