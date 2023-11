BVGer urteilt über Klimafonds Die Klage gegen den Schattenhaushalt

Insgesamt 60 Milliarden Euro. Sie hätten während der Coronapandemie für Unternehmen zur Verfügung gestanden, waren aber noch ungenutzt. Möglich war eine solche Schuldenaufnahme nur, weil in der Krise die Schuldenbremse ausgesetzt worden war. Dieses Geld schob Bundesfinanzminister Christian Lindner in den Fonds, der später in Klima- und Transformationsfonds umbenannt wurde. Zusätzlich fließen Einnahmen aus dem Emissionshandel für Industrie und Energiebranche sowie aus dem CO2-Preis für Brennstoffe in den Fonds.