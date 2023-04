Cannabis-Experte prangert an „Die Regierung hat nicht durchgezogen“

Was halten Sie von den nicht gewinnorientierten Vereinen, die künftig Cannabis zu Genusszwecken anbauen dürfen?

So richtig durchdacht ist es nicht. Einerseits gibt es bislang sehr hohe Sicherheitsvorkehrungen für die Cannabisproduktion. Eine 100-Mitglieder-Kooperative beispielsweise könnte sich diese überhaupt nicht leisten. Auch können diese Vereine überhaupt nicht auf einem guten Qualitätsniveau Cannabis produzieren – sie werden Blüten herstellen, die von Ernte zu Ernte unterschiedliche THC-Werte haben. Im Medizinalbereich sind Abweichungen im THC-Gehalt von +/- 10 Prozent von der Angabe auf dem Etikett erlaubt. Medizinalcannabis wird in Deutschland in geschlossenen Indoor-Anlagen unter kontrollierten Licht- und Bewässerungsbedingungen angebaut. Derart geringe Abweichungen wären in der 100-Mitglieder-Kooperative nicht im Ansatz praktikabel. Wir hätten dann Cannabis in schwankender Qualität. Das wäre gerade für die angedachte THC-Obergrenze für Heranwachsende schwierig.