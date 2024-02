Cannabis-Freigabe „Es ist unglaublich bürokratisch und viele Regeln ergeben keinen Sinn“

Trotz Bedenken in der SPD und offener Kritik von Medizinerinnen, Polizeivertretern und Elternverbänden hält die Ampelkoalition daran fest, das Gesetz zur Freigabe von Cannabis an diesem Freitag im Bundestag zu verabschieden. Demnach wäre ab 1. April 2024 der Besitz von 25 Gramm Cannabis zum eigenen Konsum für alle ab 18 Jahren künftig straffrei. In der Wohnung dürfen 50 Gramm aufbewahrt werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will zudem den Schwarzmarkt eindämmen. Anbau und Abgabe der Droge sollen ab Juli im Rahmen von Vereinen, so genannten Cannabis-Clubs, möglich werden. Der private Anbau von bis zu drei Pflanzen soll erlaubt sein.