Cannabis-Legalisierung Cannabis-Experte: „In der Zwischenzeit könnte der Schwarzmarkt florieren“

Am Freitag hat der Bundestag eine kontrollierte Freigabe von Cannabis in Deutschland beschlossen. Besitz und Eigenanbau bestimmter Mengen sollen damit für Volljährige vom 1. April an erlaubt sein. Zum 1. Juli sollen Clubs zum nicht-kommerziellen Anbau möglich werden. Doch die teilweise Legalisierung in Deutschland ist umstritten. Kurz vor der Beschließung hagelt es laute Kritik am Gesetz und dessen Umsetzung, sowohl vonseiten der Wirtschaft als auch der Politik.