Cannabis-Legalisierung „Es ist nicht das, was uns von Anfang an versprochen wurde“

Was bedeutet das für Sie als Unternehmen?

Wir sind in den Startlöchern. Wir erleichtern jetzt schon den Zugang zu Cannabis für alle Parteien, mit dem neuen Gesetz würden die Therapie noch zugänglicher und einfacher werden, mehr Menschen könnten von einer Therapie profitieren. In den Apotheken, die auf unserem Apothekenmarktplatz vertreten sind, könnten Rezepte sofort eingelöst werden, außerdem können wir dann künftig die digitale Verschreibung per E-Rezept nutzen. Wir erwarten einen hohen Zulauf an neuen Patienten und Patientinnen und ein starkes Wachstum.