Cannabis-Legalisierung Lieber kein Cannabis-Gesetz als eines, das keiner umsetzen kann

Das alles sei keine am Gemeinwohl ausgerichtete oder umsetzbare Politik, fasst der Brief zusammen. Deshalb habe sich die Runde der Innenminister „deutlich gegen dieses Vorhaben ausgesprochen“. In der Länderkonferenz sind derzeit nur Ministerinnen und Minister von Union und SPD vertreten. In der Ampelkoalition gelten vor allem Grüne und Liberale als Verfechter der Liberalisierung. Doch unabhängig von der eigenen Position gegenüber Hasch und Marihuana: Ein Gesetz, das seine eigenen Ziele so krachend verfehlen dürfte, sollte erst gar nicht in Kraft treten.



