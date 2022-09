Carsten Linnemann „Diese Rezession wird wie ein Erdrutsch daherkommen“

Warum sind Sie so pessimistisch?

Die Anzeichen sind eindeutig. International werden wir in den USA schon bald eine inverse Zinskurve erleben, wie wir sie seit Jahrzehnten nicht gesehen haben. Die Renditen langlaufender Anleihen liegen deutlich über der Rendite der kürzer laufenden. Das Ende ist nicht in Sicht. Die Fed wird aggressiv die Zinsen weiter erhöhen, der Euro wird weiter abwerten. Ein schwacher Euro wiederum wird die Energie verteuern, da Gas und Öl in Dollar notiert werden. Wir werden auch im nächsten Jahr ähnlich hohe Inflationsraten sehen wie in diesem Jahr. Die explodierenden Energiekosten fressen die Gewinne der Unternehmen auf. Gleichzeitig stocken weltweit die Lieferketten, Material ist knapp. Auch die konjunkturelle Abkühlung in China wird den deutschen Export treffen – und niemand weiß, wohin der Ukrainekrieg noch führt.