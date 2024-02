Causa Grimm Debatten in der Öffentlichkeit folgen eigenen Gesetzen – und die sind gefährlich

Dass ein Beratungsgremium in Wirtschaftsfragen sensibel auf mögliche Interessenkonflikte reagiert, sollte nicht verwundern. Dass aber die Rücktrittsforderungen von vier der fünf Wirtschaftsweisen an ihre Kollegin Veronika Grimm per Mail in der Bundesregierung gestreut werden und so postwendend in der Öffentlichkeit landen, wirft Fragen auf. Andreas Zick, Konfliktforscher an der Universität Bielefeld, sieht darin den Ausdruck eines Trends im politischen Raum, in dem die Akteure versuchen, „öffentlicher und scheinbar volksnäher zu kommunizieren“.