CDU Amthor drängt an die Spitze der CDU in Mecklenburg-Vorpommern

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor bewirbt sich um den CDU-Landesvorsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Er habe nach der überraschenden Rücktrittsankündigung des bisherigen Parteichefs Vincent Kokert Ende vergangener Woche viel Ermutigung aus allen Landesteilen und allen Altersgruppen der Partei erhalten, sagte der 27-Jährige am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Schwerin. Das habe ihn bewogen, für das Amt zu kandidieren.