CDU-Außenpolitiker Röttgen wirft Merkel mangelnden Willen zu politischen Veränderungen vor

BerlinDer CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel einen fehlenden Willen zur politischen Veränderung vorgeworfen. Wenn die CDU-Vorsitzende ihre Methode nicht ändere – was sie bislang nicht tue – werde sich die Systemkrise verschärfen, sagte Röttgen in einem am Freitag vorab veröffentlichten Gespräch mit dem „Spiegel“. Er sprach sich dabei für eine Begrenzung der Amtszeit für Kanzler aus.