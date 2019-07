CDU: CDU-Wirtschaftsrat warnt Union vor Aktionismus beim Klimaschutz

Hamker argumentierte, es müsse einen Dreiklang geben. Sicherlich bestünden berechtigte Klimaschutzziele, zu denen man sich auch verpflichten sollte. Dies müsse aber „mit wirtschaftlicher Vernunft geschehen“. Die Umsetzung dieser Ziele dürfe jedenfalls nicht irgendwann zum Abbau von Arbeitsplätzen führen. Daher gehe es drittens auch um soziale Sicherheit: Die Arbeitsplätze in Deutschland müssten gesichert werden – „wir können nicht das Weltklima retten und am Ende entstehen weniger umweltfreundliche Arbeitsplätze woanders“. Das müsse die Politik auch im Umgang mit der Automobilindustrie beherzigen, „einer der wichtigsten Branchen unseres Landes“, so Hamker.