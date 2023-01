CDU-Chef geht auf Sozialflügel zu Friedrich Merz in der Charmeoffensive

Nun ist der Generalsekretär als CDA-Mitglied und langjähriger Sozialpolitiker immer nah an der Arbeitnehmerschaft, aber auch Merz nahm die Gelegenheit wahr, dem linken Flügel der Union mit großen Schritten entgegenzugehen. „Wir brauchen die soziale Partnerschaft in den Unternehmen“, betonte er. In seinen Jahren in der Wirtschaft habe er die Erfahrung gemacht, „überall dort, wo die Betriebsräte stark sind, helfen sie den Unternehmen“, so Merz. Wenn die Betriebsräte aber schwach aufgestellt seien, gebe es oft mehr Probleme und Streit – auch weil oft verschiedene Gruppen der Arbeitnehmer dann gegeneinander arbeiten würden. Für ihn sei aber klar, „die betriebliche Mitbestimmung hat sich bewährt, auch und gerade in den Jahren der Krise“. Ohne verantwortungsbewusste Betriebsräte wäre es in der Coronapandemie nicht so gut gelaufen, etwa bei der Umstellung auf Homeoffice.