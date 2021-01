CDU-Chef Laschets Aufgabe: Diplomat sein und Hausmacht ausbauen

Diplomatie ist vor allem in Zusammenarbeit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gefragt. Das ist nicht so schwer für Laschet, der als Merkelianer gilt. Anders als in den Jahren der großen Zuwanderung von Flüchtlingen ist die frühere Langzeitparteichefin nun in der Coronakrise in der Union recht unumstritten und in der Bevölkerung hoch angesehen dafür. Sie hat den Amtsbonus, er nicht. Laschet muss neue Themen und Schwerpunkte setzen, kann das aber noch nicht auf Kosten Merkels. Das würden die meisten Wählerinnen und Wähler der Union nicht schätzen.