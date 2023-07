CDU-Chef Union vor K-Frage: Kann Merz Kanzler?

Von möglichen Konkurrenten in der K-Frage gab es für Merz zunächst weiterhin keine öffentliche Rückendeckung. NRW-Regierungschef Hendrik Wüst sei „urlaubsbedingt leider nicht verfügbar“, hatte die Landespartei schon am Montag auf dpa-Anfrage mitgeteilt. Auch am Dienstag änderte sich daran nichts. Wüsts schleswig-holsteinischer Amtskollege Daniel Günther hielt sich ebenfalls bedeckt.



Vor allem Wüsts lautes Schweigen könnte Merz zu denken geben. Erst Mitte Juni hatte Wüst vor einem Kleinen CDU-Parteitag mit Interviews Spekulationen über eigene Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur genährt – sehr zum Ärger von Merz. Dass der 48-Jährige nun die aktuellen Schwierigkeiten des Vorsitzenden nutzen könnte, um einen neuen Vorstoß in dieser Frage zu machen, halten sie in der CDU aber für unwahrscheinlich. Wüst könne in Ruhe abwarten. Scheitere Merz, laufe es ohnehin für ihn auf die Kanzlerkandidatur hinaus, meinen viele in der Partei. Als Chef des mitgliederstärksten Landesverbands gilt Wüst für nahezu jedes wichtige Amt als geeignet.