CDU-Chefin: Kramp-Karrenbauer will CDU auch für Neuwahlen aufstellen

BerlinCDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer will die CDU so aufstellen, dass sie jederzeit in Neuwahlen gehen könne. Ihre Aufgabe sei es, ihre Partei vorzubereiten - „egal was irgendwann auf uns zu kommt, welche Konstellation auch immer und seien es möglicherweise Neuwahlen“, sagte Kramp-Karrenbauer im RTL-Interview.