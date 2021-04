CDU/CSU-Wirtschaftsprofil „Eine Renaissance der Wirtschaftspolitik? Da wäre ich vorsichtig“

Sie sind in der Vergangenheit auch mit der konservativen Sozialpolitik härter ins Gericht gegangen.

Ja, bin ich, weil Projekte wie die Mütterrente ganz sicher nicht dabei helfen, die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest zu machen. Und gegen Altersarmut helfen sie so gut wie nicht. Auch die Pflegereformen aus dem Hause Spahn werden meines Erachtens zu erheblichen Mehrbelastungen führen.



Wohin sollten CDU und CSU dann Ihrer Meinung nach mehr Ehrgeiz lenken?

Die deutsche Investitionstätigkeit – und zwar die private wie die öffentliche – leidet unter einer bürokratischen Regulierungsdichte, die fast schon einer Strangulation gleichkommt. Obwohl das immer und immer wieder versprochen wird: Bürokratieabbau, Genehmigungsprozesse verschlanken – es passiert viel zu wenig. Und in unions-regierten Ländern läuft es wahrlich nicht besser als in anderen. Da muss mehr Zug rein. Dass ein Unternehmen wie Tesla in Brandenburg nur zwei Jahre für eine Fabrik braucht, gilt ja hierzulande schon als Sensation.