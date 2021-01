CDU-Entscheidung Wer Friedrich Merz schätzt, wählt besser einen anderen

Also, ist Friedrich Merz ein guter Politiker? Nun, man muss begeistern, Loyalität erzeugen, Hoffnung schenken, Sehnsüchten Nahrung bieten können – kurzum, Fähigkeiten besitzen, etwas auszulösen in Menschen, um sie dereinst in Wähler zu verwandeln. Und so gesehen ist Friedrich Merz ein überaus talentierter Politiker.