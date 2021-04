CDU „Fest im Mannschaftskader der Union“: Laschet setzt auf Wahlkämpfer Merz

27. April 2021

Der Unions-Kanzlerkandidat will den früheren Fraktionschef in sein Wahlkampfteam holen. Friedrich Merz' einzubinden, dürfte auch der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt geschuldet sein.