CDU: Friedrich Merz führt in Umfrage über Rennen um CDU-Vorsitz

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, würden 26 Prozent der Deutschen der CDU/CSU ihre Stimme geben. Das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche. Die SPD käme auf 16 Prozent (plus zwei) die AfD unverändert auf 14 Prozent. Die FDP verliert einen Punkt und kommt auf sieben Prozent. Keine Änderungen gab es bei den Grünen (22 Prozent) und der Linken (neun Prozent).