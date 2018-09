CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer fordert mehr Marktwirtschaft im CDU-Grundsatzprogramm

Sie warnte demnach zugleich davor, angesichts der AfD-Erfolge in einen sozialpolitischen Überbietungswettbewerb einzutreten. „Wir werden der Versuchung des Sozialpopulismus nicht nachgeben.“ Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte am Freitag im Bundestag gesagt, politische Scharlatane nutzten verbreitete Ängste aus. „Wer das nicht will, der muss dafür sorgen, dass die Menschen sich auf einen starken Sozialstaat verlassen können.“