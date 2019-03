CDU-Jugendorganisation: Tilman Kuban zum neuen Chef der Jungen Union gewählt

BerlinMit Kritik an der Migrationspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich Tilman Kuban in den vergangenen Jahren nicht zurückgehalten. Auch als neuer Vorsitzender der Jungen Union (JU), der mit mehr als 100.000 Mitgliedern größten politischen Jugendorganisation Europas, will der 31 Jahre alte Niedersachse nicht als Leisetreter mitmischen. Die CDU habe bei den Themen innere Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit politische Flanken geöffnet, die endlich wieder geschlossen werden sollten. Er stehe für einen starken Staat und konsequente Abschiebungen ausländischer Straftäter oder abgelehnter Asylbewerber, hat Kuban im Wahlkampf versprochen.