CDU-Kandidaten Merz, Spahn und AKK fordern Steuerreformen

Auch Kramp-Karrenbauer betonte beim Wirtschaftsgipfel der „Süddeutschen Zeitung“ in Berlin, dass man über die Körperschaftsteuer sprechen müsse: „Wir müssen das Thema Unternehmenssteuern in den Blick nehmen.“ Daher spreche viel dafür, das in einem Paket zusammenzufassen, so „dass wir das in eine große Steuerreform gießen“. Dazu müsse dann auch eine Reform der Einkommensteuer gehören, wo es um die Themen sozialer Zusammenhalt und Entlastung der Leistungsträger gehen müsse.