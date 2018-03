Kramp-Karrenbauer übt indirekt Kritik an Seehofer und Spahn

Kramp-Karrenbauer sagte vor dem Hintergrund der Seehofer-Äußerungen zum Islam, die CDU müsse auch über die grundsätzliche Frage diskutieren, was man aus der Religionsfreiheit des Grundgesetzes ableite und wie man zur christlich-jüdischen Tradition stehe. Dies werde auch in der Programmdebatte eine Rolle spielen. Dort sei für solche „Metafragen auch der richtige und der bessere Platz, als in der Auseinandersetzung über Einzelpunkte in einem Koalitionsvertrag“.