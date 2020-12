CDU Laschet will Kanzlerkandidaten im Frühjahr küren – Röttgen fordert mehr Frauen in der CDU

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich für die Nominierung des Kanzlerkandidaten der Union nach mehreren Landtagswahlen im Frühjahr 2021 ausgesprochen. „Nach meiner Einschätzung kann das im Frühjahr passieren“, sagte Laschet der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Ich glaube, nach den Landtagswahlen sollte Klarheit herbeigeführt werden.“ Am 14. März sind in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Landtagswahlen sowie Kommunalwahlen in Hessen. Im April und Juni folgen Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen-Anhalt.