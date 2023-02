CDU Maaßen nennt Aufforderung zum Parteiaustritt rechtswidrig

12. Februar 2023 | Quelle: dpa

Hans-Georg Maaßen war bei der Bundestagswahl 2021 in einem Wahlkreis in Thüringen erfolglos als CDU-Direktkandidat angetreten. Bild: Bild: dpa

Der frühere Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hat in einer schriftlichen Stellungnahme an die CDU-Spitze alle Vorwürfe parteischädigenden Verhaltens zurückgewiesen. Die Aufforderung zum Parteiaustritt nannte er rechtswidrig. Für ein Verfahren zum Parteiausschluss lägen keine materiellen Gründe vor, heißt es in der 26 Seiten umfassenden Verteidigungsschrift, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.