CDU : Merkels Minister-Liste steht

CDU-Chefin Angela Merkel hat sich festgelegt: Sie will ihren prominentesten parteiinternen Kritiker Jens Spahn im Falle einer großen Koalition zum Gesundheitsminister machen, wie die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag aus Parteikreisen erfuhr. Für Überraschung sorgte zudem, dass die 46-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek neue Bildungsministerin werden soll. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner soll neue Landwirtschaftsministerin werden. Der bisherige Staatsminister im Kanzleramt, Helge Braun, soll neuer Kanzleramtschef werden, wie es in den Kreisen weiter hieß. Altbekannte Gesichter sind Ursula von der Leyen und Peter Altmaier, die seit 2005 jedem Kabinett unter Merkel angehört haben, allerdings in verschiedenen Funktionen.